Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Covid-19 já matou mais de 20 mil pessoas na Espanha Foto: Reprodução Covid-19 já matou mais de 20 mil pessoas na Espanha. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da Espanha determinou a prorrogação do confinamento da população para combater o novo coronavírus até 9 de maio, anunciou neste sábado (18) o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

A extensão inclui um alívio para as crianças, que terão, pela primeira vez, permissão para sair às ruas a partir de 27 de abril, após cinco semanas estritamente confinadas em casa.

“Deixamos para trás os momentos mais extremos, mas essas conquistas ainda são insuficientes e não podemos nos arriscar com decisões precipitadas”, argumentou o premiê, no mesmo dia em que o Ministério da Saúde anunciou um total de 20.043 mortos no país por Covid-19.

Sánchez alertou que, depois de 9 de maio, haverá sucessivos estados de atenção e “começaremos a suspender o confinamento com cautela e progressividade”.

