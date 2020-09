Mundo Governo da Irlanda é posto em quarentena por suspeita de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, a Irlanda tem 1.784 mortes e 31.192 casos de Covid-19 Foto: Reprodução Ao todo, a Irlanda tem 1.784 mortes e 31.192 casos de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os membros do governo da Irlanda deverão ficar em isolamento domiciliar e o Parlamento será fechado durante uma semana após o ministro da Saúde, Stephen Donnelly, apresentar sintomas do novo coronavírus Sars-CoV-2.

De acordo com a TV pública irlandesa, o político já realizou o teste para detectar a Covid-19 e aguarda o resultado. A decisão de isolar todo o gabinete foi tomada com base na recomendação do médico especialista Ronan Glynn.

Na manhã desta terça-feira (15), Donnelly chegou a participar de uma coletiva de imprensa junto com o primeiro-ministro da Irlanda, Micheal Martin, e o vice-premier, Leo Varadkar, para apresentar o novo plano de combate ao novo coronavírus para a atual fase da emergência.

No novo projeto, o governo adiou a reabertura de pubs de Dublin e a adotou novas restrições a reuniões na capital do país em decorrência do aumento de casos. Ao todo, a Irlanda tem 1.784 mortes e 31.192 casos de Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo