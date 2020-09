Mundo Organização Mundial da Saúde alerta para prejuízos no fechamento prolongado de escolas durante a pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Diretor-geral disse que fechamento deve ser "último recurso" Foto: Reprodução Diretor-geral disse que fechamento deve ser "último recurso". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líderes da OMS (Organização Mundial de Saúde), da Unesco e do Unicef alertaram, nesta terça-feira (15), para os prejuízos no fechamento prolongado de escolas durante a pandemia de Covid-19. Na segunda, as entidades lançaram, de forma conjunta, um guia (em inglês) com diretrizes de saúde pública para escolas, para evitar a disseminação do vírus nesses locais.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que a decisão de fechar escolas deve ser feita de forma temporária e como “último recurso”, e apenas onde há transmissão intensa da doença.

“Dadas as consequências devastadoras em crianças, jovens e na nossa sociedade como um todo, a decisão de fechar escolas deve ser um último recurso, temporário, e apenas a nível local, em áreas com intensa transmissão”, disse Tedros.

Tedros ressaltou que, com as escolas fechadas, a educação dos alunos precisa ser garantida por aprendizado remoto. “Manter as crianças seguras e na escola não é um trabalho só para as escolas, os governos ou as famílias. É um trabalho para todos nós”, continuou Tedros. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, reforçou a responsabilidade coletiva na tentativa de conter o vírus.

“Nós estabelecemos, globalmente, que queremos proteger as pessoas mais velhas e vulneráveis que correm alto risco de vida se contraírem a doença. A segunda coisa em que vimos consenso é que as escolas são importantes e que a educação de nossas crianças é algo que vemos acima de tudo. Como mantemos esses dois princípios – proteger os vulneráveis da morte e levar as nossas crianças de volta à escola?”, perguntou Ryan.

“O único jeito de fazer isso é que os adultos se afastem o suficiente para diminuir a transmissão. Então, o que é mais importante: as nossas crianças de volta à escola ou bares e clubes noturnos abertos?”, questionou o diretor de emergências.

“Temos que manter a pressão sobre o vírus, reduzir a transmissão comunitária e diminuir o risco para pessoas mais velhas e vulneráveis, [além de] manter um ambiente em que nossas crianças possam continuar indo à escola”, disse Ryan.

“[A escola] é o melhor lugar para uma criança. A dificuldade é colocar os seus filhos na escola em um ambiente seguro – para eles, para os professores, para a comunidade”, continuou o diretor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo