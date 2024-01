Mundo Governo da Venezuela acusa oposição de planejar “golpe de Estado” e assassinato de Nicolás Maduro

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Há pessoas na oposição que estiveram diretamente envolvidas nos planos para matar o presidente e apelar a uma revolta militar", disse o porta-voz de Maduro. Foto: Reprodução "Há pessoas na oposição que estiveram diretamente envolvidas nos planos para matar o presidente e apelar a uma revolta militar", disse o porta-voz de Maduro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O porta-voz do governo venezuelano, Héctor Rodríguez, acusou a oposição do país de planejar um “golpe de Estado” que inclui o assassinato do presidente Nicolás Maduro.

Numa entrevista coletiva televisionada na tarde de sábado (27) em Caracas, Rodríguez disse, sem apresentar provas: “Nenhum processo de negociação pode ser usado para justificar um golpe de Estado. Há pessoas na oposição que estiveram diretamente envolvidas nos planos para matar o presidente e apelar a uma revolta militar. Isso é injustificável. […] O que foi acordado em Barbados referia-se a elementos gerais, mas nunca discutimos o perdão do crime e nunca discutimos nenhum candidato em particular.”

Também no sábado, o negociador da oposição Gerardo Blyde acusou o governo de iniciar “uma escalada repressiva” após o Supremo Tribunal do país impedir a candidata María Corina Machado de competir nas eleições presidenciais deste ano. Blyde instou o Supremo Tribunal a permitir que Machado competisse nas eleições e rejeitou quaisquer alegações de que a oposição estava a tentar remover Maduro do poder pela força.

“Nosso caminho é rumo a uma transição pacífica. Nunca participamos de conspirações, planos de golpe ou intervenção armada”, disse ele.

Tanto a oposição como os Estados Unidos acusaram o governo Maduro de repudiar um acordo histórico assinado em Barbados em outubro de 2023, no qual Maduro se comprometeu a realizar eleições livres e justas em troca de uma redução das sanções, entre outras condições.

Rodríguez, que é governadora do estado de Miranda, no centro da Venezuela e participou em vários processos de negociação entre o Governo e a oposição, insistiu que o acordo de Barbados ainda era válido e que Machado foi desqualificada sob acusações de corrupção, o que ela negou repetidamente.

O porta-voz também acusou os Estados Unidos, que estão a considerar restabelecer sanções econômicas à Venezuela na sequência da decisão do Supremo Tribunal, de tentarem “chantagear” a Venezuela e insistiu que as eleições presidenciais serão realizadas “com ou sem sanções”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-da-venezuela-acusa-oposicao-de-planejar-golpe-de-estado-e-assassinato-de-nicolas-maduro/

Governo da Venezuela acusa oposição de planejar “golpe de Estado” e assassinato de Nicolás Maduro

2024-01-28