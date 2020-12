O governo de Portugal anunciou o plano para vacinar os seus cidadãos contra o coronavírus de forma voluntária e sem custos e disse que espera imunizar cerca de 10% da população na primeira fase do processo, que começa em janeiro.

A prioridade será dada às pessoas com mais de 50 anos e com condições pré-existentes, como problemas cardiovasculares ou pulmonares, profissionais do setor de saúde, militar e de segurança.

A primeira fase deve ser concluída até fevereiro, afirmou o coordenador da força-tarefa de vacinação do governo português, Francisco Ramos. Mas pode se estender até abril caso aconteçam atrasos. As vacinas serão aplicadas em 1.200 pontos e centros de saúde por todo o país.

“Já conseguimos ver a luz no fim do túnel, mas nem todas as vacinas chegarão no primeiro dia. Elas chegarão gradualmente ao longo do ano”, disse o primeiro-ministro António Costa.