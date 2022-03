Saúde Governo de São Paulo aplicará quarta dose de vacina contra a covid em pessoas acima de 60 anos

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

O anúncio aconteceu em um posto de vacinação no Parque Villa-Lobos, durante as ações do “Domingão da Vacinação”. (Foto: Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou neste domingo (27) a aplicação da quarta dose da vacina de covid-19 para as pessoas acima de 60 anos. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico de São Paulo e começa no dia 5 de abril em todo o Estado.

O anúncio aconteceu em um posto de vacinação no Parque Villa-Lobos, durante as ações do “Domingão da Vacinação”, quando foram imunizados crianças, adultos e idosos contra o coronavírus e idosos acima de 80 anos contra a gripe.

“Quanto mais facilidade oferecermos, especialmente aos finais de semana, melhor para aquelas pessoas que têm dificuldade de deslocamento durante a semana, pelo trabalho, pela distância, pelo estudo ou por outras razões. E aos finais de semana percebemos que a adesão cresce no programa de vacinação, tanto de adultos quanto também de crianças”, afirmou Doria.

Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 4,5 milhões de pessoas, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

A vacinação dos idosos acima dos 80 anos já havia começado no dia 21 de março e, agora, a recomendação do Comitê Científico é para a ampliação a todas as pessoas acima de 60 anos. A decisão levou em consideração o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron.

“Este anúncio é mais um importante passo para protegermos a nossa população, principalmente os idosos acima de 60 anos de idade. São Paulo é líder em vacinação no Brasil com mais de 104 milhões de doses aplicadas e mais de 90% da população com duas doses”, destacou a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Na última quinta-feira (24), São Paulo ultrapassou, a marca de 85,7% de toda sua população vacinada, contando com 99,52% da população elegível (acima de 5 anos) vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Até a tarde de quinta, o Estado havia aplicado mais de 103 milhões de doses. No público infantil, entre 5 e 11 anos, já foi superada a marca de 4,4 milhões de doses aplicadas, com 35,74% deste público com duas doses, ou seja, com esquema vacinal completo.

