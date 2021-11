Brasil Governo de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O anúncio foi feito pelo governador João Doria Foto: Governo do Estado de São Paulo O anúncio foi feito pelo governador João Doria. (Foto: Governo do Estado de São Paulo) Foto: Governo do Estado de São Paulo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (24), que vai retirar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção contra o coronavírus em ambientes externos a partir do dia 11 dezembro.

A utilização do equipamento continuará obrigatória em áreas internas e no transporte público, inclusive dentro das estações e terminas de ônibus. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva.

A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico, grupo de especialistas que orientam a gestão de Doria no combate à pandemia, e ocorre em meio a um crescimento do número de casos de Covid-19 no Estado.

No final do mês passado, o governo paulista havia condicionado a flexibilização do uso de máscara aos seguintes indicadores: vacinação completa de 75% da população; média diária de casos abaixo de 1.100; média diária de mortes abaixo de 50; e média diária de internações abaixo de 300.

De acordo com Doria, o Estado deve atingir a meta de 75% da população vacinada nesta quinta-feira (25). No entanto, não há estimativa de quando as outras metas podem ser atingidas, já que elas dependem de uma queda no ritmo de novos casos, mortes e internações.

Embora a liberação do uso da máscara seja uma orientação para todo o Estado, as prefeituras têm autonomia para decidir continuar com a obrigatoriedade por mais tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil