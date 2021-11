Saúde Governo federal libera R$ 1,4 bilhão para a compra de 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 160 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Cerca de 160 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Economia anunciou, nesta quarta-feira (24), a liberação de R$ 1,4 bilhão para a compra de mais 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.

De acordo com a pasta, o valor foi liberado por meio de crédito suplementar. Ao todo, durante os anos de 2020 e 2021, foram abertos créditos adicionais no valor de R$ 31 bilhões para a compra de vacinas e despesas relacionadas ao combate à Covid-19.

Cerca de 160 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus. Estão totalmente imunizadas mais de 130 milhões de pessoas. No total, já foram aplicadas quase 290 milhões de doses.

De acordo com o governo federal, o crédito suplementar anunciado nesta quarta-feira não fere o teto de gastos, regra constitucional que limita as despesas da União à inflação do ano anterior. “O crédito publicado não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites para as despesas primárias estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 95 […] nem afeta a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, considerando que decorre de redução de outras despesas primárias”, explicou o Ministério da Economia.

A proposta de orçamento de 2022, enviada em agosto ao Congresso Nacional, prevê mais R$ 3,9 bilhões para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde