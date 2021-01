Política Governo diz que decisão da Ford “destoa” da recuperação brasileira

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Em nota, o ministério o governo entende que a decisão da Ford "reforça a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios" Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério da Economia lamentou nesta segunda-feira (11) a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil. De acordo com a pasta, o anunciou da montadora “destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no País”.

Em nota, o ministério o governo entende que a decisão da Ford “reforça a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais”. Para isso, o órgão afirma que trabalha na “redução do Custo Brasil com iniciativas que já promoveram avanços importantes”.

A manifestação da equipe econômica surge algumas horas após a montadora norte-americana comunicar o fechamento de suas três fábricas em operação no Brasil ainda neste ano. As unidades estão localizadas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE).

A previsão da Ford é de que o plano de reestruturação da empresa no Brasil e na Argentina deve atingir 5.000 funcionários e terá impacto financeiro de aproximadamente US$ 4,1 bilhões em despesas não recorrentes em território nacional.

