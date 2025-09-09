Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Colunistas Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ao apresentar seu novo lema de comunicação, o Governo do Brasil realiza a síntese de uma história em construção e de um legado renovado, que aponta para o futuro. Aqui, peço uma pausa em forma de proposta: que os brasileiros passem a chamar o Governo Federal de Governo do Brasil. Esse é o pontapé inicial dessa síntese. Pode parecer pouco, mas é muito.

É preencher de sentido aquilo que somos em essência. Mais do que apenas uma federação, nos identificamos como nação, o “povo brasileiro”, como escreveu o antropólogo Darcy Ribeiro. É a partir do Governo do Brasil que se apresenta o passo à frente, com uma posição que vai além da simples coalizão.

É uma questão de sentido e de identidade: tomar posição na largada, com o “Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro”. Trata-se de um compromisso assentado em três pilares: a defesa do Brasil, a luta contra os privilégios dos super-ricos e o cuidado com as pessoas.

Mais do que uma frase, avançamos com um posicionamento. Ao dizer que está “do lado do povo brasileiro”, o Governo do Brasil se dirige à nação, defendendo nosso país das traições internas e das pressões externas que miram nossas riquezas naturais, nossa soberania energética, a Amazônia e a integridade das nossas crianças na internet.

O posicionamento defende a democracia no país que sofre com o crescimento desenfreado de desinformação, golpes, fraudes e discurso de ódio nas plataformas.

Estar do lado do povo brasileiro é promover uma legislação que proteja as pessoas dos crimes digitais. É também defender a gratuidade do PIX, um instrumento que hoje é parte da economia popular e da vida de todos os brasileiros. O posicionamento ratifica um país que decide por si só sobre o seu futuro, com diálogo e soberania, sem submeter-se a outros países.

Estar do lado do povo brasileiro é promover justiça social e combater privilégios dos super-ricos que se arrastam desde o período colonial. O governo que está do lado do povo brasileiro aprovou no Congresso a reforma tributária, que, em 2027, vai zerar impostos da cesta básica e de outros produtos fundamentais para as famílias, como medicamentos.

O novo lema reflete, ainda, um governo obstinado com a redução das desigualdades, corrigindo distorções históricas no Imposto de Renda: pela regra atual, praticamente só os trabalhadores pagam, enquanto quem acumula riquezas vive praticamente isento.

Com a proposta do Governo, quem tem mais, contribui mais; quem ganha menos, não paga ou paga menos. Fortalecer a classe média, proteger os mais pobres e construir um país mais equilibrado é estar do lado do povo brasileiro.

Do lado do povo brasileiro, saímos do mapa da fome, alcançamos recorde histórico na geração de empregos e retomamos a economia rumo ao crescimento. Ampliamos a cobertura vacinal, lançamos o “Agora Tem Especialistas”, com mais exames e cirurgias. Geramos oportunidade para que os estudantes fiquem na escola porque existe o Pé-de-Meia, promovendo a maior participação na história do Enem.

É garantir que o desenvolvimento do país não seja reflexo na vida de poucos. Este é o governo que está do seu lado, que trabalha todos os dias para construir um país que cresce sem deixar ninguém para trás.

Não é a primeira vez que nosso país enfrenta a persistência colonizatória, brasileiros traidores ou todos aqueles que insistem em subtrair nossos sonhos. Essas marcas nos convocam a defender não apenas a nossa riqueza como território, mas a riqueza do nosso povo.

Como diz o professor Darcy Ribeiro, “um povo sem peias que nos atem a qualquer servidão, desafiado a florescer, finalmente, como uma civilização nova, autônoma e melhor”. O Governo do Brasil vai seguir firme, defendendo o nosso país, sem abrir mão de estar “do lado do povo brasileiro”.

  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

