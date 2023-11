Colunistas Governo do Distrito Federal recebe dividendos do BRB

Por Leandro Mazzini | 2 de novembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O BRB pagou, entre 2019 e o 1º semestre deste ano, R$ 667,3 milhões de dividendos ao GDF, seu acionista majoritário. Os dividendos são utilizados pelo Governo do DF para investimentos em áreas como infraestrutura, saúde e educação. O banco até então tinha abrangência restrita ao DF. Atualmente, está presente em 93% dos municípios do País. “Iniciamos um processo de transformação, fizemos investimentos em tecnologia, revisamos processos, criamos um modelo de atendimento. Hoje, temos orgulho de ser um banco com presença nacional”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que tirou o BRB das páginas policiais e o inseriu nas de economia. Transformou a instituição em um banco estatal de mercado e não de governo.

Cabo de guerra

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, travam um cabo de guerra. O motivo é o bate-cabeça no Governo sobre a meta fiscal de 2024. A turma de Rui Costa trabalha para enviar uma mensagem ao Congresso alterando a meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Já a equipe de Haddad quer manter como está. Ou seja, aposta na meta fiscal em déficit zero para 2024.

Diploma

Advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho – que representa o Sesi-, usou argumento forte na defesa do Sistema S, cujo financiamento está sendo discutido no STJ. O tribunal pode retirar parte dos recursos do Senai, Sesi, Senac e Sesc. Na defesa, ele lembrou que há um retirante nordestino que tem dois diplomas, apenas. Um de torneiro mecânico, do Sesi, e outro de presidente, recebido do TSE.

Expurgado

Em meio aos debates na Assembleia do Rio, onde o governador Cláudio Castro tem maioria folgada, o deputado Rodrigo Amorim (PTB) ousou convocar secretários para uma CPI. Resultado: será expurgado do Governo e seu irmão deverá ficar sem legenda pra disputar o cargo de vereador pelo PL. A Coluna apurou que a implicância gratuita de Amorim o fará perder todos os cargos para apadrinhados que ele indicou.

Firme

Ministra Nancy Andrighi do STJ não se intimidou diante do poderoso sistema bancário. Em julgamento de uma causa em que o banco alegava descuido do cliente vítima de estelionatário, ela deixou claro que segurança é dever da instituição. Para ela, ao facilitar a contratação de serviços por aplicativo, os bancos assumem o risco e, para evitar fraudes, têm o dever de identificar e impedir transações de “destoam do perfil do cliente”.

Tiroteio

Integrantes da chamada “bancada da bala” no Congresso vão cobrar pressa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na votação de um Projeto de Decreto Legislativo que será protocolado para sustar o decreto editado pelo presidente Lula da Silva que aumentou a alíquota do IPI em até 55% para armas de fogo. A bancada é comandada pelo deputado Alberto Fraga (PL-DF) que fala em “revanchismo”.

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-11-02