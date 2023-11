Cláudio Humberto Mordomia abusiva: 1.765 voos em jatinhos da FAB

Por Cláudio Humberto | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ministros de Lula, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) e comandantes militares abusaram da mordomia dos jatinhos FAB, realizando 1.765 voos desde o início do ano. Os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, usaram aeronaves oficiais por 217 vezes. O governo mantém sigilo sobre voos do presidente e da primeira-dama. Flávio Dino (Justiça) é o ministro que mais usa a mordomia: até agora, desde a posse, ele viajou 85 vezes.

Só governistas

Apenas os ministros do governo foram responsáveis por 1.403 do total de voos de jatinhos até outubro, a mais recente atualização da FAB.

Luxo fácil

Os jatos do Grupo de Transporte Especial da FAB ficam à disposição das autoridades, que apenas reservam o voo e determinam os passageiros.

Na outra ponta

Anielle Franco (Igualdade Racial) viralizou após ir a um jogo de futebol em jato da FAB, mas é das ministras que menos usa o mimo: nove voos.

Hábito rápido

O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, tomou posse no início de outubro, mas antes de o mês acabar já havia realizado 11 voos da FAB.

Noruega deu chilique, mas ignora Fundo Amazônia

Mesmo após o chilique do governo da Noruega, que rompeu relações com o Fundo Amazônia durante os 4 anos de Bolsonaro e, após a vitória de Lula (PT), anunciou com pompa o suposto “desbloqueio” dos R$3,5 bilhões do fundo, apenas um novo projeto passou a ser financiado. O total de projetos bancados com a grana norueguesa (103) é o mesmo que 2019 e apenas um a mais que no ano passado, aponta relatório do Fundo Amazônia, que é gerenciado pelo BNDES. Quase nada andou.

Nem análise

Nem mesmo projetos apenas sob análise cresceram no “desbloqueado” Fundo Amazônia. Em 2022 eram 14, só em agosto deste ano viraram 13.

A treta

Na Era PT, a Noruega deu 95% da verba do fundo, que por lei precisa de conselhos de administração criados por decreto, que Bolsonaro revogou.

Sem acordo

Os conselhos responsáveis pelo Fundo Amazônia eram compostos por indicados do governo, mas também de ONGs e outros da sociedade civil.

Lorota não se escreve

O presidente Lula mostrou mais uma vez que não se escreve o que ele diz: um dia depois de afirmar categoricamente que jamais decretaria um GLO (Garantia da Lei e da Ordem), para mobilizar as Forças Armadas contra o crime, fez exatamente isso. É um loroteiro.

Sobrou pra quem

Alfredo Gaspar (União-AL) chamou atenção para a gastança do governo federal, que diz estar levando o Brasil a um caminho sem volta. “E essa conta, quem vai pagar?”, questiona o valente deputado federal.

Presidiários se reconhecem

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) lembrou coincidência na eleição argentina: a esquerda levar maioria dos votos em presídios. O hermano Sérgio Massa teve 71% dos votos dos encarcerados. Lula, 80%.

Raposa no galinheiro

Luís Fernando Nery, demitido da Petrobras após acordo em investigação sobre falcatruas na empresa, voltou interinamente para a Gerência Executiva de Comunicação. A verba do setor é de R$150 milhões.

Dois meses

O senador Sérgio Moro (União-PR) destacou a curta vida útil da lei das novas regras fiscais. “Foi publicada em 31 de agosto e vigorou por 60 dias”, disse ao destacar ironicamente o “sinal de estabilidade fiscal”.

Gasto sem retorno

Titular do Ministério da Pequena Empresa, criado há dois meses, Márcio França usou jatinho da FAB duas vezes em outubro, mas somando o total como ministro dos Portos, o socialista do PSB superou os 40 voos, no exercício da mordomia. Noves fora, só provocou prejuízos ao País.

Fazenda alada

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) manteve média de 6 viagens de jatinhos da FAB até junho, mas nos últimos meses dobrou a meta. Só no mês de outubro viajou 13 vezes às custas do pagador de impostos.

Aliados próximos

Quase 2 mil soldados brasileiros e americanos participam, até o próximo dia 12, dos exercícios militares Southern Vanguard 24, no Amapá, para “aumentar a interoperabilidade” entre as forças armadas dos dois países.

Pensando bem…

…o único resultado da reforma tributária que interessa ao pagador de impostos seria a – já rejeitada – redução.

PODER SEM PUDOR

Chave de galão

O ex-embaixador do Brasil em Washington Roberto Abdenur, demitido pelo então chanceler Celso Amorim por telefone, gosta de jogar futebol. A história que circula no serpentário do Itamaraty conta que, certa vez, numa quarta-feira, hora do almoço, ele se paramentou todo e exigiu vaga em uma pelada de filhos de diplomatas no Clube das Nações, em Brasília. E aplicou autêntica chave de galão: “Quero jogar, sou ministro”. Obteve a vaga, mas a garotada se vingou: ninguém lhe passou a bola. O jogo inteiro.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/mordomia-abusiva-1-765-voos-em-jatinhos-da-fab/

Mordomia abusiva: 1.765 voos em jatinhos da FAB

2023-11-02