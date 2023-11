Colunistas Republicanos promove iniciativa do 60+ Idosos em Novo Hamburgo

1 de novembro de 2023

Secretário Roque Bakof participou do ato com equipes da secretária Sandra Regina, do gabinete da vereadora Lurdes Valim Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Secretaria dos Idosos Republicanos do município de Novo Hamburgo, coordenada pela secretaria Sandra Regina, em equipe que contou com integrantes da secretaria e do gabinete da Vereadora Lurdes Valim, promoveu no último sábado (30) uma operação abordando motoristas e transeuntes no Centro de Novo Hamburgo .

A mobilização aconteceu dentro da programação do Outubro Prata. Como secretário dos Idosos do Republicanos de Porto Alegre, Roque Bakof participou da iniciativa, representando ainda a secretaria estadual, liderada pelo vereador Alvoni Medina Nunes.

Bakof explica que “realizamos um trabalho com foco na abordagem visando conscientizar para o protagonismo e participação dos idosos nas questões da sua comunidade.”

Pessoa Idosa: Outubro Prata

O folheto distribuído durante o ato, destaca que “a inclusão social dos idosos de forma solidária na sociedade, cria melhores condições de oportunidades para inserção social,evitando ócio da idade. É nosso dever garantir e assegurar que os idosos tenham acesso aos seus direitos,conforme o Estatuto do Idoso, garantindo assim melhor qualidade de vida.

A Família tem um papel fundamental no processo do envelhecimento saudável dos idoso. Além de ser uma obrigação moral e uma obrigação constitucional, ampará-lo em rodos os sentidos. Pois, carinho e atenção gera laços que fazem a diferença em termos emocionais, mentais, físicos e especialmente espiritual.”

