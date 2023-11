Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 1 de novembro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Homenagens da Casa

O Grande Expediente da Assembleia gaúcha nesta terça-feira foi conduzido pelo presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), o qual destacou os 35 anos da instalação da Constituinte e a reforma do Plenário 20 de Setembro. A reunião foi precedida por um descerramento das placas em homenagem ao 35º aniversário da Assembleia Constituinte Estadual e à modernização do plenário. “Quando grandes dificuldades se abatem sobre o Rio Grande, quando grandes debates são travados no Estado, esta Casa mostra o seu valor. Aliás, nas dificuldades, nos grandes debates e também na busca das grandes soluções. A exemplo dos constituintes, que redigiram a Carta que pavimentou as décadas seguintes até os dias de hoje, nós também estamos dando nossa contribuição na construção do futuro”, declarou Zanchin.

Extensão do Trensurb

A Frente Parlamentar Pela Extensão do Trensurb até o Vale do Paranhana iniciou uma mobilização pela continuidade da linha do trem metropolitano até a região. O deputado Issur Koch (PP), coordenador do grupo no Parlamento gaúcho, lançou uma campanha visando coletar 100 mil assinaturas em um abaixo-assinado virtual nos municípios beneficiados pela proposta. “Esse é um projeto estratégico que beneficiará, também, a Serra Gaúcha e os Campos de Cima da Serra. De posse dessas assinaturas, vamos solicitar ao Ministério das Cidades a inclusão de recursos no Orçamento Federal para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para extensão do Trensurb até o Paranhana”, defende o parlamentar.

Saúde no Litoral

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, participou nesta terça-feira de uma reunião articulada pelo deputado Luciano Silveira (MDB) com os prefeitos do Litoral Norte. As lideranças municipais apresentaram uma série de reivindicações sobre a área da Saúde, frente às demandas pendentes no Sistema de Gerenciamento de Internações e no Sistema de Gestão das Consultas Eletivas, destacando problemas de espera para os atendimentos e filas até mesmo para casos emergenciais. “Precisamos estar atentos, porque nossa população flutuante vai crescer muito, como sempre ocorre nos meses de verão, o que pode agravar ainda mais o problema”, destacou Luciano.

Missão oficial

A Mesa Diretora da Assembleia aprovou nesta terça-feira um requerimento sobre a designação de “Missão Oficial” ao deslocamento de parlamentares gaúchos para participarem, de forma institucional e representativa, da 10ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. A proposta foi apresentada pelo deputado Marcus Vinícius (PP), o qual descreve a participação como fundamental para defender a relevância econômica e social da cadeia produtiva do tabaco no RS. “Nosso estado é um dos principais produtores de tabaco do Brasil, e essa indústria desempenha um papel fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento de diversas regiões. A exportação de tabaco contribui significativamente para a balança comercial do país, gerando divisas que beneficiam toda a nação”, aponta o deputado.

Incentivo à apicultura

A Comissão Especial da Apicultura e Meliponicultura do Parlamento gaúcho aprovou nesta terça-feira a realização de quatro audiências públicas em diferentes cidades gaúchas durante sua primeira reunião de trabalho. O grupo, que terá 120 dias para concluir suas discussões, visa estabelecer um plano permanente para o desenvolvimento das atividades no RS, através do levantamento da legislação existente junto aos órgãos reguladores e proposição de ações que beneficiem as categorias. Entre as ações previstas tem destaque o oferecimento de crédito, capacitação de produtores e a criação de uma “Casa do Mel” em cada região do Estado.

