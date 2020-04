Rio Grande do Sul Governo do Estado distribuirá 25 mil testes rápidos para identificar casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Estado recebe lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde e mais testes serão disponibilizados. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Estado recebe lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde e mais testes serão disponibilizados. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado começa a distribuir a partir da próxima quarta-feira (15) um lote de 25 mil testes rápidos sorológicos para identificação de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Cada caixa contém 20 testes individuais, e os 497 municípios gaúchos receberão os kits de acordo com a população e o número de casos confirmados.

Os testes serão realizados com prioridade em profissionais da saúde, da segurança e do sistema penitenciário. Pessoas que tiveram contato direto com profissionais desses grupos que testarem positivo para a Covid-19 também receberão prioridade para o exame.

Em transmissão ao vivo realizada na tarde desta segunda-feira (13), o governador Eduardo Leite explicou que se trata de um lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde e que mais testes serão disponibilizados em um segundo momento. “Isso permitirá uma melhoria no monitoramento do vírus no Estado e a identificação de novos casos”, disse.

Para a realização do teste rápido sorológico, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue, e o resultado fica pronto em até 20 minutos. Ele detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o coronavírus.

Distribuição por municípios

• 231 cidades com menos de 5 mil habitantes: pelo menos 1 caixa;

• 157 cidades entre 5 mil e 20 mil habitantes: pelo menos 2 caixas;

• 65 cidades entre 20 mil e 50 mil habitantes: pelo menos 3 caixas;

• 25 cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes: pelo menos 4 caixas;

• 19 cidades acima de 100 mil habitantes*: pelo menos 7 caixas.

* Porto Alegre receberá 114 caixas.

Caixas extras

• 81 municípios com casos confirmados: mais 1 caixa;

• 12 municípios com mais de 200 mil habitantes: mais 2 caixas;

• 4 municípios com mais de 300 mil habitantes: mais 2 caixas;

• 10 municípios com mais de 10 casos confirmados: mais 5 caixas;

• 4 municípios com mais de 20 casos: mais 4 caixas.

