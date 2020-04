Rio Grande do Sul Estado recebe R$ 260,8 milhões de recurso extra do Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Governador Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, na transmissão pela internet com atualizações sobre a Covid-19 no RS. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Na transmissão ao vivo direto do Gabinete de Crise no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Capital, o governador Eduardo Leite anunciou, nesta segunda-feira (13), repasse de R$ 260,8 milhões em recurso extra, do Ministério da Saúde, para enfrentamento da Covid-19.

Desse total, R$ 79,4 milhões ficarão com o Estado e R$ 181,4 milhões serão repassados às prefeituras. “No Estado, será incremento à média e alta complexidade, e nos municípios, em PAB (piso de atenção básica) e de média e alta complexidade. Por isso, precisamos contar com as parcerias das cidades para garantir o atendimento a toda a população”, explicou o governador.

A verba liberada pelo Ministério da Saúde serve, de acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, como uma espécie de 13º. “Os recursos serão enviados para municípios em gestão plena, para municípios que só recebem o MAC (média e alta complexidade) junto como PAB e para outros que só recebem o PAB. Os R$ 79,4 milhões que ficarão sob gestão estadual serão direcionados a hospitais contratualizados pelo Estado”, detalhou. Dos R$ 181,4 milhões enviados às prefeituras, R$ 161,7 milhões serão para MAC e R$ 19,7 milhões, para PAB.

Na manhã desta segunda (13), a secretária Arita se reuniu com o presidente do Cosems/RS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul), Diego Espíndola, e com a diretoria do conselho.

“O recurso deve ser aplicado prioritariamente para complementar a rede assistencial. Dividiremos a responsabilidade da compra de leitos da rede privada com municípios de gestão plena”, detalhou Arita.

Por exemplo, as três cidades com mais casos confirmados – Porto Alegre, Caxias do Sul e Bagé – receberão, respectivamente, R$ 64,5 milhões, R$ 10,2 milhões e R$ 1,36 milhão. “Dentro do plano de contingenciamento, manteremos o funcionamento daquilo que é necessário e ampliaremos a capacidade instalada”, explicou a secretária.

O Estado prevê, como plano de aplicação dos R$ 79,4 milhões, a compra de EPIs (equipamento de proteção individual) para estoque regulador e contratos de novas UTIs e de leitos privados.

