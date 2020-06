Economia Estado divulga nota sobre as negociações com a empresa Mercado Livre, que reafirma desistência de investimento em Gravataí

Por Letícia Castro | 24 de junho de 2020

O governo do Estado divulgou nota dizendo que recebeu a informação, nesta quarta-feira (24), de que a empresa Mercado Livre não prosseguirá com a abertura de um Centro de Distribuição na cidade de Gravataí, decisão anunciada publicamente pela empresa em 2019.

Segundo o governo, a Secretaria da Fazenda recebeu e analisou tecnicamente as solicitações protocoladas, tendo o diálogo com os representantes da empresa sido permanente, cordial e construtivo. As negociações foram realizadas até a terça-feira (23), sendo que, na semana passada, já haviam manifestações sobre a desistência da empresa. Ainda conforme o Piratini, seguiam as tratativas iniciadas em 2019, que passaram por diferentes etapas.

O Executivo informa que a empresa Mercado Envios, do Grupo Mercado Livre, protocolou em 2019 solicitação para concessão de Regime Especial para realização de operação de logística completa (Fulfillment). A regulamentação do Estado de São Paulo, então existente, foi utilizada como referência inicial, pelo fato de ser onde estão situados os centros da empresa, em linha com compromisso assumido com o grupo.

O encaminhamento de medida legislativa para a Assembleia não se mostrava necessário por tratar-se de Regimes Especiais de tributação, relacionados tipicamente apenas às questões acessórias de fluxos de notas e cadastros de empresas, informou o governo.

Assim, a Receita Estadual teria elaborado um Regime Especial para a empresa, que viabilizaria este novo modelo de negócio.

Conforme a nota do governo, o detalhamento dos pontos em discussão esbarra no necessário sigilo das discussões comerciais com a empresa, devendo ser preservados aspectos que possam expor os planos do grupo e prejudicar o ambiente de negócios no Estado, inclusive com a possibilidade de novas iniciativas da mesma empresa.

A nota finaliza dizendo que prezou pelo interesse dos cidadãos gaúchos e que respeita a decisão da empresa.

“O governo do Estado reitera que desde o início das negociações prezou pelo interesse dos cidadãos gaúchos e buscou garantir as condições para que a empresa ampliasse seus negócios já existentes no Estado com a instalação do Centro de Distribuição em Gravataí. Também respeita a decisão da empresa, soberana nas suas estratégias de negócios realizados no Brasil, permanecendo aberto para retomar as negociações a qualquer momento”.

O governador Eduardo Leite também postou um vídeo em seu Instagram lamentando o caso, e também dizendo que comparações com o caso da Ford não se justificam, classificando como comparação “injusta e desonesta”.

Leite também citou como exemplo de empenho do governo outra iniciativa, do grupo Santander, que irá gerar 4,5 mil empregos no Estado.

Ele também afirma que como a empresa Mercado Livre ainda não anunciou outro local em definitivo, seguirão tentando manter o negócio. “O jogo só acaba quando termina”, disse o governador.

Prefeito de Gravataí critica governador

O prefeito de Gravataí, Marco Alba, vem criticando a atuação do governo do Estado frente à negociação. No domingo ele fez uma live cobrando o governador para que o negócio não fosse perdido. Segundo ele, o investimento seria de R$ 450 milhões, com geração de 500 empregos diretos e 1.500 indiretos.

Nesta quarta, voltou a fazer live comentando o caso e reforçando as críticas a Eduardo Leite, destacando a crise de trabalho e emprego durante a pandemia.

“Tinha muita esperança, estava com um sentimento extremamente agudo de convicção e vibração de que o governador agiria de forma pessoal e responsável, com o compromisso que tem pelo Rio Grande e o respeito que tem pelo Rio Grande e alimentei a expectativa de que pudesse esse quadro ser revertido. Mas infelizmente, para o nosso Estado e para Gravataí de uma maneira particular, o governador levantou da cadeira tarde demais”, criticou.

Posição da Mercado Livre

Em nota, a Mercado Livre confirmou ter comunicado ao Estado e à prefeitura de Gravataí que não seguirá com o negócio no município, mas que pretende manter o propósito de ficar no Sul do Brasil e também o polo já existente na Capital. Também prevê a abertura de novos service centers no Estado, gerando mais postos de trabalho diretos e indiretos.

Confira a nota:

“O Mercado Livre informa que comunicou ao governo do Rio Grande do Sul e à prefeitura de Gravataí que não seguirá com a abertura de um Centro de Distribuição (CD) local. Conforme havíamos antecipado, mantemos nosso propósito de instalar um CD no Sul do Brasil – um dos mercados mais importantes para nossos usuários -, embora ainda não tenhamos confirmação do novo destino. O Mercado Livre reforça que continuará a investir em sua malha logística no Rio Grande do Sul, mantendo o seu polo de entregas já existente em Porto Alegre e abrindo, em um futuro próximo, novos service centers no Estado, gerando mais de 100 novos postos de trabalho diretos, além dos postos indiretos.”

