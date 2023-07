Notícias Governo do Estado entrega 200 equipamentos para reabilitação auditiva e física em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Centro Especializado em Reabilitação beneficia a população com deficiência auditiva, física, mental e visual. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Novo Hamburgo recebeu 200 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs). A entrega foi feita nessa semana pela Secretaria estadual da Saúde (SES).

Na ocasião, também foi assinada a portaria que habilita o município para receber recursos estaduais e implantar o Centro de Atendimento em Saúde (CAS) TEAcolhe. O CAS oferecerá 1,2 mil atendimentos por mês a pessoas com espectro autista e suas famílias.

“Todo programa destinado a pessoas com deficiência nos toca muito, porque são pessoas que precisam ter a oportunidade de um acolhimento e de um atendimento resolutivo”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante o evento. “É muito emocionante quando a gente vem a um município em que o SUS acontece.”

Referência

O CER-IV é o único da região Sul a realizar atendimentos nas quatro áreas de reabilitação – visual, intelectual, física e auditiva –, com diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. É referência para 22 municípios, além de Novo Hamburgo.

No total, 740 OPMs, equipamentos de grande importância no processo de reabilitação auditiva e física, entre outros, deverão ser entregues nos próximos dias, beneficiando pacientes à espera de uma prótese.

“Como ouvimos de outros usuários, para eles, será outra vida. Não ouvir, não ver, não conseguir se movimentar, qualquer limitação, significa sofrimento”, lembrou Arita. “Para todos que hoje recebem equipamentos e aparelhos, isso representa superação, dignidade, oportunidade de um convívio maior com a família, mais autonomia e mais felicidade.”

CAS-TEAcolhe

A secretária também assinou a portaria que habilita o CAS-TEAcolhe de Novo Hamburgo, um dos 30 Centros de Atendimento em Saúde que estão sendo criados pelo governo do Estado. O CAS-TEAcolhe vai funcionar no local e atender 15 municípios da região.

Os Centros de Atendimento em Saúde são serviços regionais especializados, com acesso regulado via Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), para atendimento e avaliação de casos de autismo em todo o ciclo de vida. O acesso ao atendimento será por meio das Unidades Básicas de Saúde do município, que serão responsáveis pelo encaminhamento para equipes especializadas. Para oferecer o serviço, Novo Hamburgo receberá um repasse mensal de R$ 70 mil do governo estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-entrega-200-equipamentos-para-reabilitacao-auditiva-e-fisica-em-novo-hamburgo/

Governo do Estado entrega 200 equipamentos para reabilitação auditiva e física em Novo Hamburgo

2023-07-26