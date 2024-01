Rio Grande do Sul Praias gaúchas recebem mais 25 mil pulseirinhas de identificação infantil

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dispositivo deve ser solicitado nas guaritas de salva-vidas. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado mantém o processo de distribuição de pulseirinhas para identificação de crianças nas praias gaúchas. Nos últimos dias, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) entregou 25 mil unidades ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e prefeituras do Litoral Norte, no âmbito da ação “Criança Segura” da operação Verão Total. No dispositivo é possível escrever o nome dos responsáveis e telefone de contato.

O CBM recebeu 20 mil pulseiras e, anteriormente, já havia recebido 10 mil unidades. A prefeitura de Tramandaí ficou com 2 mil e a prefeitura de Imbé com 3 mil. As pulseiras podem ser solicitadas diretamente aos guardas-vidas.

Ao todo, 38 mil unidades já foram repassadas, número que deve chegar a 50 mil até o final do verão, em março. Além da distribuição nas praias, os guarda-vidas fazem o registro dos dados de cada criança e do adulto que a acompanha. As informações são inseridas em uma planilha para facilitar o processo de localização do responsável.

A subsecretária de Direitos Humanos, Inclusão, Igualdade e Fraternidade, Márcia Scherer, enfatiza a importância das parcerias: “As prefeituras estão muito receptivas ao material, porque realizam muitas ações com tal temática durante esta época”. “Se evitarmos um só caso de perda ou desaparecimento de criança nas praias, isso já fez valer todo nosso empenho”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-entrega-25-mil-pulseiras-de-identificacao-de-criancas-para-distribuicao-em-praias-gauchas/

Praias gaúchas recebem mais 25 mil pulseirinhas de identificação infantil

2024-01-20