Governo do Reino Unido anuncia novo lockdown até o início de dezembro

(Foto: Reprodução/Twitter)

As medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, neste sábado (31), um novo lockdown no Reino Unido. Para conter o acelerado avanço da segunda onda de contaminações pelo novo coronavírus no país, as regras de confinamento passam a valer a partir de quinta-feira (05) até o início de dezembro.

Johnson afirmou que o crescimento do número diário de novos casos de Covid-19 é maior do que o pior cenário previsto e que, sem uma ação imediata, há risco de sobrecarga total do sistema de saúde britânico. Neste sábado, o Reino Unido se tornou o nono país a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos de Covid-19.