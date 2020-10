Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul antecipa o retorno das aulas presenciais dos anos iniciais do ensino fundamental

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

As atividades estarão liberadas a partir da próxima quarta-feira Foto: Agência Brasil As atividades estarão liberadas a partir da próxima quarta-feira. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Previstas para serem liberadas em 12 de novembro, as atividades presenciais dos anos iniciais do ensino fundamental no Rio Grande do Sul estarão autorizadas a partir da próxima quarta-feira (28). A mesma data marcará a liberação do retorno das aulas dos anos finais do ensino fundamental.

Segundo o governo, a decisão foi tomada após reunião do Gabinete de Crise nesta quinta-feira (22) e atende a demandas de alguns municípios, que já retomaram as aulas para alguns alunos e, com rigorosos protocolos, planejam a retomada de todos os níveis. Um exemplo é Lajeado, que enviou o pedido à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, deliberado pelo Gabinete de Crise.

“Uma vez que os indicadores de propagação do coronavírus seguem em queda, o Gabinete de Crise optou por acatar o pedido e fazer a antecipação. O calendário segue sendo uma liberação às aulas presenciais. Os pais e responsáveis que preferirem manter os filhos em casa, com ensino remoto, têm autonomia para fazê-lo”, informou o governo.

O cronograma de recomeço das atividades presenciais nas escolas gaúchas foi divulgado pelo governo do Estado em 1º de setembro. As aulas da educação infantil foram liberadas a partir de 8 de setembro.

Em seguida, foi a vez das instituições privadas e federais de ensinos superior, médio e técnico, autorizadas a voltarem em 21 de setembro. Nesta semana, começou a retomada das aulas nas escolas estaduais de ensino médio.

