Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Eleitor pode fiscalizar as arrecadações e os gastos dos candidatos e partidos políticos durante a campanha Foto: Marcos Santos/USP Imagens Eleitor pode fiscalizar as arrecadações e os gastos dos candidatos e partidos políticos durante a campanha. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O período estabelecido para que os candidatos e os partidos políticos entreguem à Justiça Eleitoral as prestações de contas parciais da campanha deste ano termina no domingo (25).

A obrigação de entrega das prestações de contas parciais é para todos os candidatos e partidos, independente de movimentação financeira. O procedimento é totalmente eletrônico pelo sistema de prestação de contas eleitorais, conforme dispõe a Resolução TSE n. 23607/19.

No Rio Grande do Sul, estima-se que o número de prestações de contas chegue a 32.111. Essa é a primeira vez que, em eleições municipais, os processos de prestação de contas eleitorais são autuados automaticamente no Processo Judicial Eletrônico.

Já as prestações de contas finais das eleições de 2020 devem ser entregues até o dia 15 de dezembro. O eleitor tem a possibilidade de fiscalizar as arrecadações e os gastos dos candidatos e partidos políticos durante toda a campanha eleitoral. Basta acessar o Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestações de Contas Eleitorais, disponível na página divulgacandcontas.tse.jus.br.

