Rio Grande do Sul Reunião com órgãos de imprensa define as regras da cobertura das eleições no dia da votação no RS

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Foi limitado o acesso e a circulação de jornalistas no plenário do TRE-RS Foto: Divulgação Foi limitado o acesso e a circulação de jornalistas no plenário do TRE-RS. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Uma reunião virtual entre representantes do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) e de órgãos de imprensa do Estado foi realizada na quarta-feira (21) para definir as regras da cobertura, no dia das eleições, na sede da Corte.

Devido à pandemia de Covid-19, foram estabelecidos protocolos de segurança que visam evitar o contágio pelo coronavírus. Em respeito às recomendações sanitárias, foi limitado o acesso e a circulação de jornalistas no plenário do TRE-RS, sendo os locais destinados à imprensa previamente sorteados e marcados e com o devido distanciamento entre os presentes.

Além disso, a principal novidade para as eleições municipais deste ano será a realização de cobertura pela assessoria de comunicação social do tribunal, transmitida ao vivo pelo canal do TRE gaúcho no YouTube.

A partir das 7h do dia 15 de novembro, haverá a divulgação das principais informações referentes às ocorrências do dia do pleito, vídeos informativos, entrevistas coletivas com autoridades e as prévias da apuração de votos no Estado.

Essa cobertura jornalística deve se repetir no dia 29 de novembro, data prevista para o segundo turno, caso seja necessário.

