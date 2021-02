Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul começa a distribuir novo lote com 193 mil doses da CoronaVac a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Esta quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado deve garantir o início a segunda fase de imunização Foto: EBC

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) confirmou que a distribuição de vacinas para as coordenadorias regionais ocorrerá nesta segunda-feira (08). Neste domingo (07) está marcado para o Estado a chegada do novo lote com 193,2 mil doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan.

A entrega das doses vai contar com apoio de aeronaves da Brigada Militar e Polícia Civil. Após, cada município retira o que lhe é destinado e pode organizar a imunização de seus residentes.

As coordenadorias regionais de saúde de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz, Lajeado e Osório poderão retirar suas doses a partir das 10h desta segunda-feira. As demais coordenadorias devem receber seus lotes por meio de aeronaves da Brigada Militar a partir das 9h15min de segunda-feira.

Esta quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado deve garantir o início a segunda fase de imunização, incluindo idosos acima de 85 anos, além de ampliar a vacinação dos profissionais da saúde. O Litoral Norte receberá uma quantidade maior do que nas fases anteriores, devido à presença expressiva de veranistas nessa faixa etária.

A vacinação deve iniciar já na próxima semana. As cidades optarão por vacinação em postos de saúde ou no sistema drive-thru, dependendo de suas estruturas. Para receber a vacina, o idoso deverá, presencialmente, apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Se não tiver, poderá receber a vacina com um documento com CPF. O reforço da CoronaVac é aplicado 28 dias após a primeira dose.

Todas as 193,2 mil doses serão repassadas, sem reserva pelo Estado. Do total previsto, aproximadamente 147 mil destinam-se aos idosos, montante suficiente para atingir cerca de 43% população com mais de 85 anos. As outras cerca de 46,2 mil doses servirão para alcançar em torno de 78% dos profissionais que trabalham em unidades de saúde no Estado.

