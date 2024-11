Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul direciona R$ 5,6 milhões para qualificar Rede de Proteção da Mulher

Para fortalecer a Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul, o governo do Estado abriu processo de chamamento público a fim de selecionar propostas de qualificação ou implementação dos CRMs (Centros de Referência da Mulher). No total, R$ 5,6 milhões foram direcionados para a concretização dos projetos. As inscrições vão até 29 de novembro.

O edital teve uma retificação que alterou os valores direcionados para os projetos e a forma de envio das propostas.

Serão aceitos três tipos de propostas:

De criação de novos Centros Municipais de Referência da Mulher.

De criação de novos Centros Regionais de Referência da Mulher.

De ampliação e equipagem dos CRMs já existentes.

Mais informações no edital. As inscrições serão recebidas pelo e-mail inscricao-rede-de-protecao@justica.rs.gov.br.

