Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Caso o prazo não seja respeitado, o benefício será automaticamente suspenso

Os pensionistas do IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) que fazem aniversário no mês de outubro deverão realizar, obrigatoriamente, o recadastramento anual até 30 de novembro. Caso o prazo não seja respeitado, o benefício será automaticamente suspenso.

Para o recadastramento anual, o pensionista poderá optar por acessar o aplicativo Servidor RS e fazer o procedimento por meio do reconhecimento facial ou comparecer a uma agência do Banrisul com os documentos necessários para se recadastrar diretamente no banco.

