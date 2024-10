Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem pressa: governador Eduardo Leite apresenta Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Apresentando pelo governador Eduardo Leite, o plano traça estratégias para alavancar o PIB gaúcho. Foto: Divulgação/Sedec RS Apresentando pelo Governador Eduardo Leite, o plano traça estratégias para alavancar o PIB gaúcho. (Foto: Divulgação/Sedec RS) Foto: Divulgação/Sedec RS

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nessa quarta-feira (30), um de seus principais projetos: o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável e a Invest RS, agência de desenvolvimento do estado. Na cerimônia realizada na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite anunciou o professor e pesquisador da Escola Politécnica da PUCRS, Rafael Prikladnicki, como presidente da Invest RS.

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, conectado ao Plano Rio Grande, é um amplo estudo que começou antes das enchentes, com metodologia da consultoria Mckinsey. É um diagnóstico do cenário econômico e um plano para definir os setores da economia que têm potencial para serem alavancas para o desenvolvimento.

Apesar do lançamento nesta quarta, o Plano possui 23 iniciativas em andamento e tem objetivo de fazer a taxa de crescimento anual do PIB gaúcho passar dos atuais 1,6% (26ª posição no ranking nacional) para 3% até 2030. Já a Invest RS foi criada pela Lei Estadual nº 16.076 e não integra a estrutura administrativa tradicional do governo, funcionando como um serviço social autônomo. A proposta da agência é modernizar o ambiente de negócios, fortalecer a competitividade e ampliar a promoção comercial do estado no mercado global.

Também estiveram presentes o vice-governador Gabriel Souza e os secretários Caio Tomazeli (Comunicação), Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Danielle Calazans (Planejamento) e Sérgio Canova Júnior (McKinsey), entre diversos empresários e personalidades.

Quem é Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS

O professor e pesquisador Rafael Prikladnicki, da Escola Politécnica da PUCRS, foi escolhido pelo governador Eduardo Leite para comandar a Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Com uma trajetória sólida em tecnologia e inovação, Prikladnicki terá agora o desafio de liderar a agência responsável por atrair investimentos e promover o desenvolvimento econômico do estado.

Doutor em Ciência da Computação e membro permanente do Programa de Pós-Graduação na mesma área, Prikladnicki tem mais de 20 anos de experiência em Tecnologia da Informação e terá a missão de conectar o setor público e privado, identificar oportunidades estratégicas e buscar novos investidores para o estado.

