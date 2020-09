Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul quita salários de agosto do funcionalismo nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Com um atraso menor em relação aos últimos meses, o governo do Estado quita, nesta semana, os salários de agosto dos servidores do Executivo. A previsão é de que todo o funcionalismo tenha os valores na conta até a próxima quinta-feira (11).

No último dia 31, foram pagos os salários de quem tem vencimentos de até R$ 1,5 mil líquidos, o que corresponde a 25% dos vínculos. Além disso, na mesma data, foi depositada uma parcela de R$ 900 para os demais servidores, que recebem acima de R$ 1,5 mil.

Nesta quarta-feira (10), será depositada uma nova parcela no valor de R$ 1,3 mil. Com isso, servidores que recebem até R$ 2,2 mil mensais terão os salários quitados, o que corresponde a 48% dos vínculos. No dia seguinte, na quinta-feira, o governo deposita o valor restante, integralizando os vencimentos para todos.

O atraso, que já foi de 40 dias, será de 11 dias para o pagamento dos salários de agosto. A quitação da folha em 11 de setembro só será possível porque, nesse dia, o Estado receberá a terceira e última parcela do socorro emergencial do governo federal para compensar a perda de arrecadação com a pandemia. Além disso, a arrecadação de ICMS em agosto superou o valor previsto em cerca de R$ 200 milhões.

