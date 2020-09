Rio Grande do Sul Governo apresenta a Reforma Tributária para mais sete regiões no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

A agenda de diálogo sobre a Reforma Tributária RS pelo interior segue nesta semana. Entre esta quarta-feira (09) e sábado (12), o governador Eduardo Leite e o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, irão a mais sete regiões, cruzando o Rio Grande do Sul de Santa Cruz do Sul a Uruguaiana, de Santa Rosa a Bagé.

Chamada de “Diálogo RS: Reforma Tributária”, a série de reuniões regionais com prefeitos, deputados, líderes e entidades regionais, iniciada no dia 29 de agosto, já passou por cinco cidades – Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Taquara, Caxias do Sul e Passo Fundo.

O objetivo é reforçar os motivos que levam o governo a propor uma reforma no sistema tributário gaúcho, desfazer mitos que foram criados em torno das medidas, além de fazer esclarecimentos e buscar sugestões.

“Estamos promovendo essas agendas regionais para apresentar este tema tão importante para o nosso Estado. Ninguém gosta de tratar de imposto, que, se fosse bom, não seria imposto. Mas como de forma voluntária teríamos muitas dificuldades de ter recursos para sustentar todos os serviços necessários para a sociedade, estamos propondo um sistema tributário que concilie a necessidade do Estado de arrecadação com uma forma que promova o desenvolvimento econômico do RS”, afirmou o governador.

