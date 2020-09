Porto Alegre Primeiros 15 novos relógios de rua são instalados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Até 2022 serão instalados 168 equipamentos em diversas regiões da cidade Foto: Anselmo Cunha/PMPA Até 2022 serão instalados 168 equipamentos em diversas regiões da cidade. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As primeiras 15 unidades dos novos relógios digitais de Porto Alegre já estão instaladas e em funcionamento. A implementação cumpriu cronograma estabelecido em contrato entre a prefeitura e a empresa Clear Channel, concessionária responsável pelos serviços nos próximos 20 anos.

Até 2022, serão 168 equipamentos em diversas regiões da Capital, com frequência mínima de cinco instalações por mês. Além de marcação de hora e temperatura, os relógios contam com conectividade gratuita por meio de wi-fi, medidores de radiação, painel de mensagens, câmeras de alta definição e tecnologia capazes de fazer o reconhecimento das placas de veículos para complementar do cercamento eletrônico da cidade.

Onde encontrar os 15 novos relógios:

– Avenida Borges de Medeiros x rua Antônio Klinger Filho

– Avenida Goethe x rua Casemiro de Abreu

– Avenida Goethe x rua Dr. Timóteo

– Avenida Lucas de Oliveira x avenida Neuza Goulart Brizola

– Avenida Independência x avenida Ramiro Barcelos

– Avenida Senador Salgado Filho 100 x Viaduto Loureiro da Silva

– Avenida Dr. Nilo Peçanha x João Wallig

– Avenida Cristóvão Colombo x avenida Plínio Brasil Milano

– Avenida Aureliano Pinto de Figueredo – frente Deca

– Avenida Edvaldo Pereira Paiva x avenida Presidente João Goulart

– Avenida Praia de Belas x rua Cecília Meireles

– Avenida Loureiro da Silva – frente Edel Trade Center

– Rua Ramiro Barcelos, 2337B x frente Hospital de Clínicas

– Avenida Ipiranga, próximo à Pucrs

– Avenida Ipiranga, nº 7027

