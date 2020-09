Economia Governo adia a divulgação do PIB gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Os gaúchos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o desempenho da economia do Estado no segundo trimestre. O anúncio dos números do PIB (Produto Interno Bruto), referentes ao período de abril a junho, estava marcado para a manhã desta quarta-feira (09). Contudo, a divulgação foi adiada e deve ficar para a próxima semana, conforme a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão.

A suspensão foi comunicada durante a manhã. O motivo seria a revisão em parte do cálculo. Vinculado à secretaria, o DEE (Departamento de Economia e Estatística) reúne os técnicos responsáveis pelo levantamento.

Popularmente, o PIB é conhecido como a soma dos serviços e bens produzidos em determinada região. Serve para medir o desempenho econômico do país e dos Estados. No segundo trimestre, pelo menos dois fatores prejudicaram o Rio Grande do Sul. Um foi a crise do coronavírus, que paralisou a operação de empresas. No campo, a estiagem castigou a produção da agropecuária.

