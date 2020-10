Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul recebe proposta de evento-teste para a abertura de casas de shows

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

A retomada dessas atividades vem sendo discutida por órgãos do governo do Estado Foto: Divulgação A retomada dessas atividades vem sendo discutida por órgãos do governo do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais um projeto-piloto para a flexibilização do modelo de Distanciamento Controlado foi recebido, em reunião virtual, pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Representantes da área de eventos encaminharam, na quinta-feira (08), um projeto detalhando protocolos para prevenção ao contágio do coronavírus.

A proposta inclui a realização de um evento-teste em uma casa noturna, com show musical. Iniciativas como um cronograma de atividades de montagem de infraestrutura, que não gere aglomeração entre funcionários, e disponibilização de máscaras descartáveis e álcool em gel fazem parte dos protocolos propostos pelo setor.

A retomada dessas atividades vem sendo discutida por órgãos do governo do Estado, incluindo o Comitê de Dados, com a participação da Assembleia Legislativa.

Na quarta-feira (07), foi entregue o projeto de abertura de casas de festas infantis. Nesta sexta-feira (09), ocorre a apresentação do projeto para a realização de formaturas no Estado.

