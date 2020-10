Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá tempo seco e temperaturas amenas nos próximos dias

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Porto Alegre registra temperaturas baixas ao amanhecer neste fim de semana Foto: Maria Ana Krack/PMPA Porto Alegre registra temperaturas baixas ao amanhecer neste fim de semana. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os próximos sete dias terão pouca chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Neste sábado (10) e neste domingo (11), o tempo firme, com sol e nebulosidade variável, vai predominar na maioria das regiões, mas o deslocamento de uma área de baixa pressão pode provocar chuvas isoladas na Zona Sul do RS.

Em Porto Alegre, as temperaturas não devem ultrapassar os 18°C neste sábado e os 23°C neste domingo, com mínimas em torno de 12°C.

Entre segunda (12) e quarta-feira (14), o Estado permanecerá com temperaturas amenas, grande variação de nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as regiões.

Os níveis previstos são baixos e inferiores a 5 milímetros na maior parte do RS. No Sul e no Norte, os totais deverão oscilar entre 5 e 10 milímetros, podendo alcançar 20 milímetros em alguns municípios dos Campo de Cima da Serra e do Litoral Norte.

