Polícia prende 12 integrantes de quadrilha que traficava drogas em vários municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Armas e dinheiro foram apreendidos durante a ação Foto: Polícia Civil/Divulgação Armas e dinheiro foram apreendidos durante a ação. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (09), a Operação Godfather com o objetivo de desarticular uma quadrilha de traficantes de drogas com atuação nos municípios de Lajeado, Bom Retiro do Sul, Venâncio Aires, Torres e Florianópolis (SC).

Durante a ação, 12 criminosos foram presos – dez preventivamente e dois em flagrante. O responsável pelo fornecimento das drogas vendidas pela quadrilha nas regiões do Vale do Taquari e do Rio Pardo foi preso no litoral catarinense.

Os agentes cumpriram dez mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais em todos os municípios em que o bando agia.

Foram apreendidos cerca de R$ 8 mil, um veículo, um fuzil, duas espingardas e celulares. A maioria dos alvos da operação já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

As investigações iniciaram em março. A ação policial desta sexta contou com a participação de mais de 150 policiais civis, militares e rodoviários.

