Rio Grande do Sul Incra-RS entrega títulos definitivos para famílias de assentamentos em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Titulação é segurança jurídica, acesso a crédito, mais renda e desenvolvimento no campo", afirmou Tarso Teixeira Foto: Divulgação "Titulação é segurança jurídica, acesso a crédito, mais renda e desenvolvimento no campo", afirmou Tarso Teixeira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Incra-RS (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) realizou, nesta sexta-feira (09), a entrega dos títulos definitivos para as famílias dos assentamentos Apolo e Cerro dos Munhoz, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado.

Em entrevista à imprensa local, o superintendente do Incra-RS, Tarso Teixeira, ressaltou a importância dessa conquista para os assentados e toda a comunidade. “Titulação é segurança jurídica, acesso a crédito, mais renda e desenvolvimento no campo”, afirmou.

Santana do Livramento é o primeiro município da Fronteira Oeste a receber esses títulos. O assentamento Apolo concentra 35 famílias, e o Cerro dos Munhoz, 67.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul