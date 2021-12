Rio Grande do Sul Governo do RS e fabricante de embalagens de vidro assinam protocolo para investimentos de R$ 513 milhões no Estado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Fazemos um grande esforço para que o Estado seja cada vez mais acolhedor ao investidor", disse Leite Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini "Fazemos um grande esforço para que o Estado seja cada vez mais acolhedor ao investidor", disse Leite. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul e a empresa Verallia, fabricante de embalagens de vidro, assinaram nesta quinta-feira (02) protocolo de intenções para formalizar o investimento de R$ 513 milhões para a ampliação e duplicação da capacidade produtiva da unidade fabril da empresa em Campo Bom, no Vale do Sinos. O valor será aplicado em 2022 e 2023.

“Temos muito orgulho da capacidade de trabalho do Rio Grande do Sul. Fazemos um grande esforço para que o Estado seja cada vez mais acolhedor ao investidor, reduzindo burocracia e custos, e a confirmação desse investimento vem nessa direção. É o que desejamos, um Estado que apresente cada vez mais oportunidades. A Verallia é uma empresa líder no setor, de classe mundial, com respeitabilidade e reconhecimento, e essa decisão de expandir os negócios no nosso Estado nos deixa muito orgulhosos do caminho que estamos trilhando”, disse o governador Eduardo Leite.

A empresa se compromete a gerar 140 empregos diretos, dando preferência à contratação de mão de obra local, e a empregar e desenvolver tecnologias de processo de produção que minimizem os impactos ao ambiente. A expectativa é de que ainda gere 30 empregos indiretos e, ao longo da obra, mil vagas indiretas na fase da construção civil.

Com o novo forno em Campo Bom, a expectativa da empresa é atender, preferencialmente, o mercado nacional de vinhos e spirits (bebida destilada). A previsão é de que o novo forno esteja em pleno funcionamento no quarto trimestre de 2023. A ampliação permitirá a produção de cerca de 700 mil embalagens de vidro diariamente apenas na nova instalação. No total, a capacidade produtiva diária da Verallia na Região Sul ficará em torno de 1,3 milhão de peças.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul