Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Pastor presbiteriano, André Mendonça foi sabatinado pelo Senado na quarta-feira Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou nesta quinta-feira (02) que a posse de André Mendonça como novo ministro da Corte será realizada no dia 16 deste mês.

O anúncio foi feito após Mendonça se reunir, na sede do STF, com o presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. “O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebeu nesta quinta-feira André Mendonça, aprovado para vaga na Suprema Corte. O encontro começou por volta de 13h e durou cerca de uma hora. Ficou definido que a posse será no dia 16 de dezembro, às 16h”, informou o Supremo.

Indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro em julho deste ano, Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado na quarta-feira (1º). O novo ministro vai herdar mais de 900 processos que estavam sob relatoria de Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho.

No Supremo, Mendonça deverá participar de julgamentos considerados polêmicos, que abordarão temas como bloqueio de perfis de apoiadores do governo nas redes sociais e prisão após condenação em segunda instância.

A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado durou oito horas. Pastor presbiteriano, Mendonça foi questionado sobre temas como independência em relação a Bolsonaro, casamento de pessoas do mesmo sexo, Lei de Segurança Nacional e armas.

Em rápida entrevista coletiva logo após ter sido aprovado pelo Senado para a vaga no STF, Mendonça afirmou que os evangélicos não são melhores nem piores do que ninguém, mas apenas querem seguir ajudando o País, trabalhando para que o Brasil seja uma grande nação. “A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós”, declarou.

