Cinco casos da variante ômicron do coronavírus são confirmados no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

As ocorrências foram registradas em Brasília e São Paulo

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (02) mais dois casos da ômicron – nova variante do coronavírus – em Brasília. Com as outras três infecções já detectadas em São Paulo, o Brasil registra até o momento cinco pacientes contaminados pela variante.

Exames laboratoriais encaminhados pela Secretaria da Saúde do Distrito Federal ao ministério comprovaram as novas infecções. Durante entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o ritmo da vacinação traz “tranquilidade” para enfrentar todas as variantes do coronavírus no País.

“Não podemos sair de uma situação libertária de festas, Réveillon e carnaval para uma situação de fechamento total da nossa economia porque as consequências nós não sabemos. Até porque não há motivo para isso. O que há é a notificação da variante, tem mutações, mas o grau de impacto na saúde de cada um nós não sabemos”, declarou Queiroga.

