Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Presidente participou de formatura na Escola de Sargentos de Logística, no Rio. (Foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira (02), da cerimônia de formatura de alunos do curso de graduação de sargentos da Escola de Sargentos de Logística, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Antes da solenidade, Bolsonaro se reuniu com os formandos e desejou boa sorte. Ao todo, 398 alunos de todas as regiões do País se formaram e foram promovidos a terceiro sargento. Em seu discurso, o presidente disse que eles são uma parcela do povo brasileiro, ao qual devem lealdade.

“Após dois anos difíceis, vocês conseguem se formar. Mais do que exemplo, o Brasil deposita uma enorme confiança em cada um de vocês. Temos uma pátria maravilhosa, que tem tudo para crescer e ser ainda uma nação muito maior. Quisera o destino, quisera o nosso Deus que eu me elegesse presidente da República em um quadro bastante incerto, mas o que vale para todos nós é a fé e a perseverança. A vontade de crescer e a luta incessante”, afirmou o presidente.

Ele destacou ainda que não existem obstáculos intransponíveis. “As missões difíceis, nós cumpriremos, as impossíveis, deixaremos na mão de Deus”, disse Bolsonaro.

No discurso, Bolsonaro também comentou a aprovação do nome de André Mendonça para ocupar uma vaga de ministro no STF (Supremo Tribunal Federal). “Hoje, para mim e todos os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem [quarta], conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração”, afirmou.

Voltando a se dirigir aos formandos, o presidente pediu que eles nunca se esqueçam de ter gratidão durante as suas vidas. “Ninguém consegue nada sozinho. Sempre dependemos de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, para atingir os nossos objetivos. O tempo passará, vocês serão promovidos e chegarão um dia ao final da carreira. A satisfação do dever cumprido é o maior legado que vocês podem deixar para todos nós”, completou.

