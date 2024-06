Rio Grande do Sul Governo do RS instalou gabinete em Eldorado do Sul, o município mais afetado pela enchente com mais de 80% dos domicílios atingidos pela água

Em Eldorado do Sul, 31.964 moradores foram afetados, de acordo com dados do Mapa Único do Plano Rio Grande. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG)

Eldorado do Sul, o município mais afetado pela enchente registrada no Rio Grande do Sul em maio, com 80,8% dos domicílios atingidos pelas águas, agora conta com um gabinete do governo do Estado. Anunciada pelo vice-governador Gabriel Souza em reunião com representantes da prefeitura e empresários, a medida tem como foco o apoio às ações de reconstrução da cidade.

O município da Região Metropolitana de Porto Alegre teve 71% de sua área urbana inundada na enchente e 31.964 moradores afetados, segundo dados do Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP).

“Entendemos a importância do trabalho conjunto para reconstruir a cidade, em parceria com o poder público municipal, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Por isso, determinamos que parte das equipes do Estado atuem in loco para reforçar as ações de restauração e restabelecimento dos serviços públicos e apoiar o município no que for preciso”, disse o vice-governador no encontro realizado na tarde de terça (4), na sede do Grupo Panvel, em Eldorado do Sul.

Recursos humanos e maquinário

Servidores do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SRG) e de outros órgãos estaduais integrarão as ações. Gabriel Souza também anunciou o envio de equipamentos do Estado (seis caminhões, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira) para auxiliar os trabalhos de limpeza urbana, uma das principais demandas de recuperação do município.

“Precisamos colocar os serviços públicos essenciais de volta a funcionar, em especial a limpeza urbana das ruas, avenidas e estradas, assim como a retomada de aulas e dos serviços de saúde. Nossa presença no município tem o objetivo de fazer isso acontecer rapidamente”, completou.

O prefeito de Eldorado, Ernani Gonçalves, destacou que, além da urgência na limpeza das ruas, que acumulam lixo e entulho, há necessidade de desobstrução da rede de esgoto e restabelecimento dos serviços básicos. “Precisamos recuperar a estrutura de 15 escolas, de sete unidades básicas de saúde, da farmácia municipal e de prédios da administração municipal, além do acesso à cidade”, explicou.

Proteção

O vice-governador destacou ainda o pedido do governador Eduardo Leite para incluir sistemas contra cheias no PAC Seleções, em reunião com o governo federal, em 29 de maio. Um dos projetos prevê a construção de um sistema de diques para evitar inundações em Eldorado do Sul. O anteprojeto já foi elaborado e apresentado ao governo federal. Agora, o Estado depende da liberação dos recursos para a execução da obra, estimada em cerca de R$ 500 milhões.

