Rio Grande do Sul Programa Sesi ao Seu Lado prevê investimentos de recursos da indústria na recuperação de setores da Saúde e Educação do RS

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Na área da educação, o trabalho inicia com o mapeamento das escolas afetadas e a análise de dados sobre as necessidades dessas instituições. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Estrela)

Desde o início da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e dos Bancos Sociais, tem atuado para acolher, prestar assistência e ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelas inundações.

Entre as ações de recuperação, está o Programa Sesi Ao Seu Lado, formalizado com termos de cooperação assinados com as Secretarias da Educação (Seduc) e da Saúde (SES/RS) do Estado. A iniciativas serão realizadas com recursos financeiros disponibilizados pelo Conselho Nacional do Sesi e contemplam também a atuação de profissionais do Sesi-RS.

“Procuramos ajudar nas áreas que temos o expertise: saúde e educação”, explicou o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Nos últimos dias, o Sesi-RS assinou dois termos de cooperação: um com a Secretaria Estadual da Educação e outro com a Secretaria Estadual da Saúde.

Na área da educação, o trabalho inicia com o mapeamento das escolas afetadas e a análise de dados sobre as necessidades dessas instituições. Entre as ações que serão desenvolvidas está a doação de materiais didáticos e equipamentos, como mobiliário, playgrounds, instrumentos musicais, kits de robótica, materiais pedagógicos e esportivos, além de livros.

O projeto também envolve os apoios psicopedagógico e psicossocial para profissionais da educação e estudantes e análise de dados e tendências educacionais, por meio do Observatório da Educação do Sesi-RS.

Na área da Saúde, serão instaladas, pelo menos, 80 tendas de campanha em 40 locais, equipadas com materiais para atendimentos de saúde e com equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais.

Além da aquisição de medicamentos e aplicação de 100 mil doses de vacinas, entre as ações está o apoio emergencial nos abrigos (para atendimentos de saúde assistencial, acolhimento, intervenções em saúde mental e apoio às redes municipais de saúde) e a ajuda humanitária à comunidade em geral.

Também há apoio na gestão de saúde e na reorganização dos fluxos de atendimento de saúde assistencial e saúde mental, em conjunto com as redes locais, e unidades móveis para atendimento.

A previsão inicial é de que Porto Alegre, cidades da Região Metropolitana, do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo e metade Sul sejam beneficiadas.

