Rio Grande do Sul Governo do RS investirá R$ 21 milhões na construção do Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Foto: Divulgação

O secretário de Obras e Habitação do RS, José Stédile, e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, assinaram nesta terça-feira (12) a ordem de início das obras do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) de Osório, no Litoral Norte.

O governo do Estado investirá R$ 21 milhões no local, com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A previsão para a execução da obra é de 12 meses.

O Case de Osório será construído na RS-030, no loteamento Serramar, em um terreno de 31.772,78 metros quadrados e área construída de 4.611,98 metros quadrados.

O centro terá capacidade para atender até 60 adolescentes com padrões sustentáveis, como telhado verde e reaproveitamento de água da chuva, além de possuir espaço para escola, oficinas, quadra de esportes, palco multiuso, salas para atendimentos da área da saúde, entre outros.

Além da unidade de Osório, estão em andamento as obras dos Cases de Santa Cruz do Sul e Viamão. As três unidades ofertarão 210 vagas e completarão a regionalização do atendimento socioeducativo do Rio Grande do Sul.

