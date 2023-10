Rio Grande do Sul Governo do RS realiza licitação para contratar empresa que revitalizará a fachada do Centro Administrativo do Estado

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No prédio, funcionam diversas secretarias e outros órgãos da administração pública estadual Foto: Divulgação No prédio, funcionam diversas secretarias e outros órgãos da administração pública estadual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A contratação de uma empresa especializada para a revitalização das fachadas do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) e do prédio anexo, onde fica a Secretaria da Educação do RS, em Porto Alegre, está entre as licitações que serão realizadas pelo governo do Estado nesta semana.

Os trabalhos compreendem, além da pintura externa, a limpeza das janelas de vidro e das superfícies a serem pintadas, incluindo aplicação de fungicida nestas últimas. Também estão incluídas na licitação a execução de sistema de drenagem para os equipamentos de ar-condicionado e a restauração de pontos de fissura nas estruturas em concreto, dos locais onde há desprendimento do revestimento externo, bem como dos pontos de infiltração nas alvenarias e esquadrias.

O certame, pela modalidade concorrência, está agendado para a tarde desta segunda-feira (2), no segundo andar do Caff, localizado na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no bairro Praia de Belas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rs-realiza-licitacao-para-contratar-empresa-que-revitalizara-a-fachada-do-centro-administrativo-do-estado/

Governo do RS realiza licitação para contratar empresa que revitalizará a fachada do Centro Administrativo do Estado

2023-10-01