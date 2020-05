Mundo Governo do Uruguai anuncia a volta às aulas a partir de 1º de junho

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Haverá algumas regras para evitar a disseminação do novo coronavírus nas escolas Foto: USP Imagens Haverá algumas regras para evitar a disseminação do novo coronavírus nas escolas. (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou a volta às aulas presenciais nas escolas do país a partir de 1º de junho. A decisão foi tomada após a estabilização no número de casos do novo coronavírus.

Em entrevista coletiva na quinta-feira (21) , Lacalle Pou disse que a retomada das aulas será progressiva, de acordo com o perfil dos alunos ou da localização das cidades. A capital Montevidéu só começará a reabrir as instituições de ensino em 15 de junho. “Estamos dando esse passo porque estamos convencidos de que o risco é mínimo”, disse o presidente.

Haverá, no entanto, algumas regras para evitar a disseminação do novo coronavírus nas escolas: jornadas escolares não podem ultrapassar quatro horas diárias; entradas e saídas devem ser escalonadas para não causar aglomerações; recreios e intervalos ocorrerão em turnos diferentes; escolas para crianças pequenas ou alunos especiais terão condições diferenciadas de retorno; e as férias de julho serão movidas para outra data.

O Uruguai tem cerca de 750 casos confirmados de Covid-19. A doença matou 20 pessoas no país.

