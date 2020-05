Rio Grande do Sul O hotel Colline de France, em Gramado, retoma as suas atividades com todas as medidas de segurança

Ambientes transportam os hóspedes para a época do Império Francês, com luxo e sofisticação. (Foto: Divulgação)

Após dois meses de restrições por causa da pandemia de coronavírus, a Serra Gaúcha está retomando as suas atividades turísticas, observando orientações e medidas de proteção para atender o público que deseja aproveitar os atrativos da região. Em Gramado, um dos estabelecimentos que reabriram as portas com uma série de procedimentos de segurança é o hotel Colline de France.

“A nossa equipe está bem instruída e seguindo as medidas exigidas pelas autoridades”, ressalta a proprietária, Ana Clara Tomazi. Ela detalha algumas das principais iniciativas do estabelecimento:

– Ocupação reduzida em 50% (incluindo a capacidade do café e bistrô);

– Fornecimento de máscaras de proteção facial a todos os hóspedes que chegam ao hotel;

– Disponibilização de álcool-gel em todos os ambientes;

– Treinamento da equipe, que utiliza equipamentos de proteção;

– Acondicionamento da chave do quarto em embalagem;

– Esterilização de controles, telefones e demais equipamentos.

– Serviço de café da manhã e jantar no quarto, sem custo adicional aos clientes, que podem apreciar pratos exclusivos da renomada chef Amanda Selbach.

– Plastificação dos menus;

Trajetória

O empreendimento foi inaugurado em 2018 pelo casal Ana Clara e Jonas Tomazi , ela do segmento calçadista e ele do ramo imobiliário. Então com dois filhos pequenos (um de 2 anos e o outro com apenas 7 meses), eles optaram por uma mudança de vida. Ana, natural de Igrejinha, já vinha alimentando o desejo de construir e administrar um hotel que “unisse ainda mais o casal e proporcionasse maior qualidade de vida e harmonia”.

Dos planos à construção, foram quatro anos. Resultado: um hotel com arquitetura e decoração que remetem a um castelo da época do Segundo Império francês, com detalhes de luxo e requinte que podem ser percebidos em todos os ambientes, desde a sala de estar, com móveis esculpidos a mão em espaço amplo, acolhedor e com uma charmosa lareira.

As acomodações possuem 34 suítes, com diferentes peculiaridades e todas com camas amplas, enxoval completo e banheiros com acabamentos em mármore e piso aquecido. Há opções que incluem lustre de cristal, móveis esculpidos a mão e banheira, dentre outros itens que compõem, segundo os proprietários, um “cenário de sonho”.

“Queremos que o nosso hóspede seja surpreendido e encantado, desde a chegada até a saída, por uma experiência que passe pelo toque, visão e até pelo olfato, com aromas que perfumam e diferenciam os ambientes com exclusividade e que são produzidos especialmente para o hotel”, diz Ana. “Até agosto, serão inaugurados uma piscina e um jardim externos.”

Já o Centro de Bem-estar oferece um ambiente perfeito para tratamentos terapêuticos, proporcionando momentos de relaxamento, beleza e bem-estar. Além de opções de massagens relaxantes, estão disponíveis tratamentos corporais e faciais revigorantes, com produtos de qualidade e inspirados na alma francesa. Algumas das terapias disponíveis são exclusividade do Colline de France.

Casais, famílias e empresários, de diferentes faixas etárias, integram o mix de clientes do Colline de France. Ana alerta que, para maior conforto dos interessados, o ideal é fazer a reserva antecipada, que pode ser feita pelo site do hotel: www.collinedefrance.com.br.

