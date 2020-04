Economia Governo vai bancar por três meses a conta de luz de clientes de baixa renda

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Medida provisória foi editada em razão da crise provocada pelo coronavírus e prevê que União destinará R$ 900 milhões para pagamento Foto: Agência Brasil Medida provisória foi editada em razão da crise provocada pelo coronavírus e prevê que União destinará R$ 900 milhões para pagamento. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O governo federal publicou na noite desta quarta-feira (08) uma MP (medida provisória) para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento da contas de luz.

Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. A medida já havia sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, durante um pronunciamento em rede nacional.

Segundo a medida, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre 1º de abril e 30 de junho; a isenção valerá para unidades que consomem até 220 quilowatts-hora (kWh) por mês e que estejam incluídas na Tarifa Social; a União destinará R$ 900 milhões para o pagamento das contas, e os custos remanescentes serão pagos pela CDE (Conta de Desenvolvimento Energético).

Crise do coronavírus

A isenção da tarifa para consumidores de baixa renda faz parte das ações do governo para enfrentar a crise decorrente do avanço do novo coronavírus. Como se trata de uma MP, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso. Diante da crise da Covid-19, o Congresso editou um ato para que as MPs tenham um rito mais rápido no Legislativo durante este período, de apenas 16 dias.

No dia 25 de março, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) proibiu que as empresas de energia cortem o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento.

