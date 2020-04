Economia Auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais começa a ser depositado nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Os primeiros a receber serão as pessoas que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Ministério da Cidadania Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Os primeiros a receber serão as pessoas que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Ministério da Cidadania. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O pagamento aos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores sem carteira assinada deve começar nesta quinta-feira (09), de acordo com o calendário divulgado pelo governo. Os primeiros a receber serão as pessoas que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Ministério da Cidadania.

Para quem já está habilitado a receber essa renda básica, que também ficou conhecida como “coronavoucher”, o governo prometeu pagar a primeira parcela do auxílio entre os dias 9 e 14 de abril. As duas parcelas seguintes serão depositadas conforme o mês de nascimento do beneficiário.

O dinheiro será depositado na conta dos trabalhadores. Vale lembrar que não é necessária corrida e aglomeração de pessoas nas agências e nas lotéricas. Todos os beneficiários vão receber seus recursos “de forma segura, organizada e transparente”, promete a Caixa.

Mais de 25 milhões de pessoas tinham feito o cadastro para receber até a tarde de ontem, segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Para quem está no Bolsa Família, o auxílio emergencial vai seguir o calendário do programa.

Como vou receber o dinheiro?

Na inscrição, o beneficiário escolhe entre receber o recurso em uma conta existente em qualquer banco ou a Caixa vai abrir automaticamente uma poupança social digital.

Essa poupança deve ser aberta automaticamente em nome do beneficiário, sem a necessidade de apresentar documentos. A lei que criou o auxílio emergencial proíbe os bancos de cobrar tarifas da poupança social digital e prevê pelo menos uma transferência gratuita para outra conta. Esse tipo de poupança não dá direito cartão físico ou talão de cheque.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia