Governo exonera presidente do Banco Nacional do Nordeste um dia após a posse

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Cabral é alvo de investigação do TCU.

O recém-empossado presidente do BNB (Banco do Nordeste), em Fortaleza, Alexandre Cabral, foi destituído do cargo pelo conselho de administração do banco nesta quarta-feira (3), um dia após assumir o cargo. Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, atual diretor financeiro e de crédito, foi nomeado presidente interino. Ele vai acumular as duas funções.

Cabral é alvo de investigação do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre suspeitas de irregularidades em contratações feitas pela Casa da Moeda durante sua gestão à frente da estatal, em 2018, que geraram prejuízo estimado em R$ 2,2 bilhões.

Em nota confirmando a saída de Cabral, o superintendente responsável pelas relações com investidores, Sério Brito Clark, diz que o banco tomou conhecimento sobre as investigações do TCU do período em que Cabral esteve à frente da Casa da Moeda pela mídia. “Assim sendo, reitera seu compromisso de transparência e tempestividade de comunicação dos fatos aos seus acionistas”.

