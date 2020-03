Além disso, as empresas que contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo período de dois meses. “O dinheiro vai direto para a folha de pagamento. A empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário, cai direto no CPF do funcionário. A empresa fica só com a dívida”, disse Campos Neto.

De acordo com o presidente do BC, a previsão é de que sejam beneficiadas pela medida 1,4 milhão de pequenas e médias empresas do País, em um total de 12,2 milhões de pessoas.

Participação de bancos privados