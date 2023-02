Saúde Governo federal convida Xuxa para ser a embaixadora da campanha nacional de vacinação

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Xuxa recebeu convite da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministras do governo para ser a embaixadora da campanha. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou, nesta sexta-feira (3), a apresentadora de televisão Xuxa Meneghel como a embaixadora da campanha nacional de vacinação. A medida foi anunciada nas redes sociais do Ministério da Saúde e da primeira-dama, Janja da Silva. A investida do Executivo tem o objetivo de aumentar a imunização contra várias doenças, entre elas, a covid-19.

“Vem aí: superparceria pela saúde dos baixinhos e baixinhas! Em reunião nesta tarde, com as ministras Nísia Trindade, Daniela Carneiro [Turismo] e Cida Gonçalves [Mulheres], o Ministério da Saúde convidou a rainha Xuxa Meneghel para ser embaixadora da campanha de vacinação”, escreveu Janja.

“Xuxa Meneghel foi convidada pela ministra Nísia como a primeira embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde, que começa em fevereiro. Zé Gotinha ganhou a rainha dos baixinhos como aliada!”, informou o Ministério da Saúde em seu perfil no Twitter.

Cronograma

Ministério da Saúde divulgou, na terça-feira (31), o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Aumentar as coberturas vacinais, que apresentaram índices alarmantes nos últimos anos, é prioridade do governo federal.

Também está prevista a intensificação na campanha de Influenza, em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Haverá, ainda, ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.

“Estamos diante de um cenário de baixas coberturas. Foi atacada a confiança da nossa população nas nossas vacinas. É fundamental retomar a rotina de vacinação para evitarmos epidemias de doenças, inclusive, já controladas”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

As etapas e fases foram organizadas de acordo com os estoques existentes, as novas encomendas realizadas e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes das vacinas. O cronograma foi pactuado durante várias reuniões, desde o começo do ano, com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), técnicos e especialistas da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (Ctai) e na primeira reunião de 2023 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), e pode ser alterado, adiantado ou sobreposto, caso o cenário de entregas seja modificado ou tão logo novos laboratórios tenham suas solicitações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

